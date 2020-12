900.000 euro voor meer groen en ruimte voor water in Vlaams-Brabant

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt een bedrag van 900.000 euro vrij voor meer groen en ruimte voor water in Vlaams-Brabant. Een derde van dat geld, 300.000 euro, is bestemd voor meer bomen en ontharding in de regio rond het Zoniënwoud.