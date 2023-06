Het aantal faillissementen in de bouwsector piekt. Elke dag gaan zes bouwfirma's in ons land overkop. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. In Vlaams-Brabant gingen het eerste kwartaal van dit jaar 71 bouwondernemingen failliet. “Waar we voor vreesden, dreigt werkelijkheid te worden”, klinkt het bij sectororganisatie Bouwunie.

Aantal faillissementen in bouwsector piekt: “Gelijk wie kan starten, dat is niet langer houdbaar”

Sinds begin dit jaar hebben de ondernemingsrechtbanken 906 faillissementen in de bouwnijverheid uitgesproken. Dat is meer dan het vorige record uit 2013, toen het om 867 uitspraken ging. Volgens data-expert Graydon gingen de eerste drie maanden van dit jaar in Vlaams-Brabant 274 bedrijven overkop, een absoluut record. Een kwart van de faillissementen komt uit de bouwsector. "Wanneer we de cijfers op provinciaal niveau benaderen, springt de evolutie in Vlaams-Brabant meteen in het oog", concludeert data-expert Graydon.

Bij Bouwunie zijn ze niet verbaasd over de cijfers. De sectororganisatie wijst onder meer naar de coronajaren. "We zijn op weg om de faillissementscijfers van vorig jaar te overtreffen. Door de pandemie moesten heel wat bedrijven hun reserves aanboren. Tijdens corona kregen bedrijven heel wat steun van de overheden, zodat ze een faillissement konden afwenden. Maar die steun is nu voorbij”, zegt Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie.

Na corona volgden de stijgende materiaal- en energieprijzen, stijgende hypotheekrente en loonindexeringen. “Anderzijds speelt het hoge aantal starters ironisch genoeg ook een rol”, gaat Waeytens verder. “Nu kan gelijk wie zonder enige beroeps- of bedrijfskennis in de bouwsector starten. Het is duidelijk dat dit niet langer houdbaar is. Jonge bedrijven zijn kwetsbaarder, net omdat ze nog geen of onvoldoende financiële buffer hebben. Hoe meer starters, hoe groter het risico op meer faillissementen.”

Bouwunie dringt andermaal aan op een alternatief voor de in Vlaanderen afgeschafte vestigingswet. “Sinds de afschaffing heb je geen bedrijfskennis of specifieke beroepskennis meer nodig om te starten, waardoor veel starters zich met te weinig voorkennis en bagage in het ondernemersavontuur storten”, aldus Waeytens.