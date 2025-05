Marie Millet uit Zaventem geselecteerd voor wereldbeker karate in Japan

Marie traint al van jongs af bij Bushikai Wasmuël Belgium onder begeleiding van Sensei Pascal Joly (6e Dan). Ze heeft zich opgewerkt tot één van de topatleten binnen de Belgische karatesport. Op haar palmares staan 8 nationale en 5 Europese titels.

Om haar wereldbekeravontuur financieel mogelijk te maken is Marie op zoek naar sponsoring en ondersteuning. Veel fans springen voor haar in de bres. Marie is de dochter van Patrick Millet die een bakkerij heeft in Zaventem.

Marie is geselecteerd voor de discipline ‘kata’. Een kata is een individuele stijloefening met een reeks vastgelegde bewegingen uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders. Het is een gedetailleerde reeks vooraf vastgestelde stoot-, trap- en afweertechnieken in zelfverdediging en lijkt op een dans.