Aantal faillissementen in Vlaams-Brabant piekt: “Alarmerende evolutie”

Nooit eerder gingen er in Vlaams-Brabant zoveel bedrijven failliet als vorig jaar. 750 bedrijven moesten de boeken neerleggen, bijna de helft meer dan het jaar voordien. Volgens studiebureau Graydon Creditsafe komt dat door de naweeën van de coronacrisis. “We zien ook steeds vaker dat ondernemers hun bedrijf zelf stopzetten. Dat is echt alarmerend”, zegt Elke Tielemans van UNIZO Vlaams-Brabant.

Overal in Vlaanderen steeg in 2022 het aantal faillissementen, maar enkel in Vlaams-Brabant gaat het om een recordjaar. 750 bedrijven gingen failliet, bijna de helft meer dan het jaar voordien. Volgens Graydon Creditsafe had het stopzetten van de steunmaatregelen door de coronacrisis in september een grote invloed. “De laatste steunmaatregelen zijn de voorbije maanden weggedeemsterd. Bedrijven kregen tijdens de coronacrisis uitstel van betaling en stellen nu vast dat die schuldenberg eraan komt”, zegt Eric Van den Broele aan ROBtv.

Het aantal faillissementen in Vlaams-Brabant ligt zelfs hoger dan voor corona. UNIZO Vlaams-Brabant spreekt van een alarmerende trend. “Er zullen veranderingen nodig zijn als we ondernemen aantrekkelijk willen houden”, zegt Elke Tielemans. “Tegelijkertijd zien we ook dat ondernemers steeds vaker hun zaak zelf stopzetten. Dat cijfer piekt als we kijken naar de voorbije tien jaar. Dat is echt een alarmerende evolutie.”

Onderzoeksbureau Graydon verwacht dat nog meer bedrijven de komende maanden in financiële moeilijkheden komen, onder meer door de energiecrisis en stijgende loonkosten.