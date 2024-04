Spanning in 2e provinciale A: Wemmel houdt Beersel-Drogenbos op gelijkspel, slotspeeldag beslist over titel

Twee weken geleden werd de partij tussen Wemmel en Beersel-Drogenbos stopgezet omdat de blessurebehandeling van een speler van Beersel-Drogenbos te lang duurde. Gisterenavond werd de partij, vanaf minuut 1, herspeeld. Voor de partij telde Beersel-Drogenbos één punt meer dan Wemmel.

De bezoekers trokken in de openingsfase het laken naar zich toe en dat resulteerde in de 21ste minuut in de verdiende voorsprong. Van Der Vennet werd afgezonderd voor doelman Auspert en die stifte de bal heerlijk over de doelman in doel. 0-1 voor de bezoekers.

Wemmel van slag want met deze tussenstand moest het de titel aan Beersel-Drogenbos laten. De thuisploeg rechtte de rug en werd net voor rust helemaal in de match geholpen door de bezoekers. Mosselmans haalde de doorgebroken Kherroubi neer waarop de scheidsrechter de rode kaart toonde. Beersel-Drogenbos met 10.

Dat numerieke overwicht werd na rust verzilverd door Wemmel. Nijs knikte in minuut 54 zijn kopbal fraai voorbij Peeters, 1-1. Wemmel probeerde daarna de forcing te voeren en kwam nog 1 keer dichtbij de zege maar Peeters kroonde zich tot matchwinnaar bij de bezoekers.

Nog geen titelfeest dus voor Beersel-Drogenbos, maar ook geen wissel van de macht in 2e provinciale A. Wemmel mist de kans, om met nog 1 wedstrijd te gaan, de polepositie over te nemen van Beersel-Drogenbos en moet hopen op een misstap van de leider. Zondag is er de laatste speeldag. Dan trekt Beersel-Drogenbos naar Delta Londerzeel, de nummer 8 in de stand, Wemmel ontvangt het nummer 11 Huizingen.