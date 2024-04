Cultuur Noordrand lanceert nieuwe UiTPAS

Oorspronkelijk was de pas enkel geldig in Asse, maar nu sluiten ook Grimbergen, Londerzeel, Machelen, Meise en Vilvoorde zich aan. Cultuur Noordrand wil op die manier zoveel mogelijk mensen het vrijetijdsaanbod in de Noordrand laten ontdekken.

Met de UiTPAS neem je deel aan vrijetijdsactiviteiten, spaar je punten en ruil je die om voor leuke voordelen. Mensen met een beperkt budget krijgen zelfs een grote korting met hun UiTPAS die ze ook aan 80% korting kunnen aankopen. “Zo willen we mensen bereiken die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. De pas is beschikbaar vanaf donderdag 2 mei”, zegt Philip Roosen, voorzitter Cultuur Noordrand.

Een uitgebreide reportage over de UITpas zie je volgende woensdag in een nieuwe aflevering van Over de Rand.