Steenokkerzeel plaatst geen aanplakborden voor verkiezingen: "Signaal naar hogere overheden"

De gemeente Steenokkerzeel plaatst voor de verkiezingen van 9 juni geen gemeentelijke aanplakborden, alleen een bord met officiële communicatie over de gang van zaken bij de verkiezingen. “Niet alleen is het plaatsen van aanplakborden arbeidsintensief voor onze medewerkers en hebben zij belangrijkere taken uit te voeren, ook wil het college principieel een boodschap overbrengen”, klinkt het in een persbericht.