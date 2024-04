In Vilvoorde heeft een vrouw maar liefst anderhalf miljoen euro gewonnen met de Lotto. De vrouw, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt, speelt al dertig jaar mee voor gemiddeld 10 euro per week. Op haar oude dag is gebeurd wat ze nooit meer had durven te hopen. Op 27 maart kocht ze in de Carrefour Markt het winnende lot.