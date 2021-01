Aantal sluikstorten Interza en Incovo daalt

Interza en Incovo zijn samen in 11 gemeenten in onze regio actief, voornamelijk in de Rand rond Brussel. De voorbije jaren zetten de intercommunales in op sluikstorten en dat werpt z’n vruchten af. “Voor de beide intercommunales samen zullen we in 2020 wellicht afklokken op 300 vaststellingen van sluikstorten”, zegt Jan Buysse, directeur van zowel Incovo als Interza. “De pakkans wordt steeds groter. Bij Interza noteren we in 2020 voorlopig een daling met 20% van de sluikstorten, bij Incovo is dat 14 %. Ook de daling van de sluikstorten aan de glasbollen zet zich door.”

Zopas is beslist om nog zes bijkomende sluikstortcamera’s aan te kopen, zo’n investering van 65.000 euro. Daarmee willen de intercommunales de strijd tegen sluikstorten nog verder opvoeren. “Het gaat om grootschalige sluikstorten van criminele organisaties als van kleine sluikstorten rond een glasbol, textielcontainer of vuilbakje”, zegt Eddy Vranckaert, voorzitter van Incovo. “De boetes zijn natuurlijk verschillend, maar zowel kleine als grote sluikstorten wekken heel veel ergernis en overlast. De strijd moet je elke dag opnieuw voeren. Er komen steeds nieuwe plekken, nieuwe daders. Het feit dat de sluikstortcijfers dalen, is alvast bemoedigend. Al zijn ze nog steeds veel te hoog.”