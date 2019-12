Aantal woningbranden in Vlaams-Brabant neemt toe

Het aantal woningbranden in Vlaams-Brabant neemt de laatste jaren toe. Dat blijkt uit cijfers van de Civiele Veiligheid. In 2014 werden in provincie 655 woningbranden vastgesteld, in 2017 - de meest recente cijfers - waren er dat 918. De stijging zou onder meer te verklaren zijn aan het aantal toegenomen elektrische toestellen in huis.

Cijfers van na 2017 heeft de Civiele Veiligheid niet vrijgegeven, maar de balans in onze regio dit jaar zegt al veel. In onze provincie vielen in 2019 vijf doden door woningbranden, waaronder twee in februari in Dilbeek en één in mei in Lembeek. Brandpreventieadviseur Tim Renders van de Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost wijt de toename onder meer aan elektrische toestellen.

"Denk aan de elektrische fiets, het hoverboard, smartphones en tablets. Toestellen die aan het opladen zijn, daar zien we een stijging van brand door. Let er op dat er geen brandbaar materiaal rondom toestellen liggen die aan het opladen zijn. Zorg ervoor dat ze in de buurt van een rookmelder staan en ze niet op de vluchtweg staan als er eventueel brand uitbreekt. Laadt bijvoorbeeld geen smartphones op in je zetel of bed", zegt Renders aan ROB-tv.

De brandweer raadt daarom ook aan om rookmelders te plaatsen die met elkaar in verbinding staan en voldoende lawaai maken. Vanaf volgend jaar zijn rookmelders verplicht op elke verdieping van een woning in Vlaanderen.