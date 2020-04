Aardbeienteler uit Vlezenbeek: “Verkoop vervijfvoudigd”

Door de coronacrisis ontdekken of herontdekken heel wat mensen kleine hoevewinkels, lokale handelaars en boeren. Ze mijden bewust grootwarenhuizen of stootten per toeval op de winkel tijdens wandel- en fietstochten. Zo merkt aardbeien- en frambozenteler Van Hassel-Ceuleneer uit Vlezenbeek een sterke toename van het aantal klanten.

Het zijn drukken tijden voor Luc Van Hassel. De fruitteler is gespecialiseerd in aardbeien en frambozen, maar verkoopt in z’n kleine hoevewinkel in Vlezenbeek ook groenten van boeren uit de omgeving. “Het is enorm druk in de winkel. We hebben de verkoop zien vervijfvoudigen sinds het begin van de coronacrisis. We hadden ook al een webshop voor corona, ook online krijgen we nu veel meer bestellingen binnen dan vroeger”, zegt Luc Van Hassel.

Volgens de fruitteler heeft de stijgende verkoop meerdere oorzaken. “Mensen maken kleinere verplaatsingen, nemen de fiets in plaats van de auto en kopen dan lokaal. Of ze ontdekken onze winkel tijdens een wandel- en fietstocht. Maar anderen geven ook toe dat ze liever niet naar een grootwarenhuis gaan omdat het er te druk is en ze bang zijn dat ze besmet zullen raken”, aldus Van Hassel.