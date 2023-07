Acht jaar durende renovatie viaduct Vilvoorde start op 16 augustus: “Meteen drie versmalde rijstroken richting Zaventem”

De langverwachte renovatie van het viaduct van Vilvoorde gaat op woensdag 16 augustus van start. De werken zullen liefst 8 jaar duren. In de eerste fase komen er richting Zaventem drie versmalde rijstroken met een snelheidsbeperking. Alle inwoners in Vilvoorde en Machelen krijgen eind juli al een folder in de bus. Na de zomer worden ook nog twee infoavonden georganiseerd.

Het viaduct van Vilvoorde – eigenlijk een dubbele brug – heeft een lengte van 1.700 meter, is meer dan 30 meter hoog en rust op 22 rijen pijlers. Momenteel is er geen enkel probleem met de veiligheid, maar het immense bouwwerk uit 1974 is wel dringend aan renovatie toe. “De werken aan deze slagader van ons Vlaams wegennet zijn ingrijpend maar we kunnen er niet omheen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “De slijtage veroorzaakt door de meer dan 150.000 voertuigen per dag is groot. Daarom grijpen we nu in. We willen het viaduct verzekeren voor de komende generatie. De Werkvennootschap en de aannemer hebben de voorbije maanden een uitgebreide fasering uitgewerkt maar we moeten realistisch zijn: dit zal zeker hinder met zich meebrengen.”

“We willen in de eerste plaats de toekomstige veiligheid garanderen”, legt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Tegelijk maken we de brug ook geschikt voor uitzonderlijk transport zodat dat verkeer niet meer door de omliggende woonkernen moet rijden. Bovendien voorzien we de mogelijkheid om in de toekomst eventueel een vierde rijstrook kunnen openen. Er wordt daarnaast ook werk gemaakt van asbestverwijdering. Ook het asfalt, de vangrails en de verlichting worden vernieuwd.”

“Om het verkeer toch zoveel als mogelijk over het viaduct te laten rijden, beslisten we samen met de aannemer om de werken in verschillende fasen aan te pakken”, vervolgt Struyf. “Fase één loopt tot eind 2025 en heeft vooral impact in de richting van Zaventem. Daar worden drie versmalde rijstroken voorzien met een snelheidsbeperking. Vanaf februari 2024 zal er tijdens sommige weekendnachten maar één versmalde rijstrook beschikbaar zijn en vanaf april 2024 zal er tijdens alle weekenden geen vrachtverkeer meer toegelaten worden.”

De Werkvennootschap organiseert eind september twee infoavonden voor inwoners van Vilvoorde en Machelen. De Vilvoordenaars kunnen op donderdag 21 september vanaf 19 uur in het stadhuis terecht. Op dinsdag 26 september vanaf 19 uur zijn de Machelaars aan de beurt in de Bosveldsite. Inschrijven voor de infoavond is verplicht en kan tot de dag voordien via www.werkenaandering.be/agenda.

Meer informatie en de volledige fasering kan je lezen op www.werkenaandering.be.