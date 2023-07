Actieplan tegen geweld op chauffeurs en controleurs De Lijn: “Denken aan busverbod en bodycams”

Er ligt een actieplan op tafel om de fysieke agressie tegen buschauffeurs en controleurs van De Lijn aan te pakken. Eén van de maatregelen is een busverbod voor amokmakers, ook het gebruik van bodycams voor controleurs wordt bekeken. “Dag in dag uit zet De Lijn zich in voor het veilig vervoeren van reizigers, maar de medewerkers krijgen daar niet voldoende respect voor terug. We moeten de agressiegevallen een halt toeroepen”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

In 2022 werden er 338 feiten van fysieke agressie gepleegd tegen chauffeurs en controleurs van De Lijn en haar exploitanten. Het eerste kwartaal van 2023 telt al 92 feiten. Eind maart legden werknemers van De Lijn in de Vlaamse Rand het werk neer na een reeks gewelddadige incidenten. Om het probleem aan te pakken, zat de Vlaamse vervoersmaatschappij rond de tafel met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden. De ministers lanceren nu het actieplan waarmee zij samen kiezen voor een integrale aanpak.

“Geweld tegen bestuurders en controleurs van De Lijn kunnen we absoluut niet tolereren. Daarom zullen we inzetten op een betere informatiedeling tussen de politie en De Lijn om de goede praktijken die in tal van politiezones al bestaan, breed te verspreiden”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het is een integrale aanpak vanuit de verschillende niveaus, met concrete acties. We gaan alvast alle bussen van De Lijn versneld uitrusten met afgesloten stuurposten en maximaal inzetten op lijncontroleurs”, vult Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters aan.

Zo worden op termijn 67 extra controleurs aangeworven. Verder krijgen chauffeurs en controleurs extra ondersteuning en opleidingen. Het gebruik en uitwisseling van camerabeelden zal worden verbeterd. Er wordt ook bekeken of Lijncontroleurs bodycams kunnen krijgen. Tot slot wordt er ook wordt er ingezet op handhaving en vervolging.

“Wie geweld pleegt of bedreigingen uit tegen iemand met maatschappelijke functie, zoals bijvoorbeeld politiemensen en hulpverleners maar ook treinbegeleiders, buschauffeurs en lijncontroleurs, zal strenger worden bestraft”, zegt federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Tot slot roep ik lokale besturen op om het busverbod meer toe te passen bij amokmakers op busverbindingen.”