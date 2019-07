Afwasmachine vat vuur in Lennik

Het heeft vanmiddag gebrand in een onbewoond pand bij drankenhandel Leuckx in Lennik. Het vuur ontstond in een afwasmachine. De brandweer bluste het vuur snel en niemand raakte gewond.

Toen de broers Eddy en Jean rond 11 uur vanmorgen terugkwamen van een levering, merkten ze dat er rook opsteeg aan de achterzijde van de onbewoonde woning voor hun drankenhandel. “We gingen kijken maar gooiden snel de deur weer dicht en waarschuwden de brandweer”, vertelt Eddy Leuckx.

De brandweer was snel ter plaatse en drong de woning binnen. Er was veel rookontwikkeling maar waar die vandaan kwam, was niet meteen duidelijk. Met de hittecamera vonden de brandweerlui dat het vuur in een afwasmachine zat. Toen ze de deur van de machine openden sloegen de vlammen er uit. Daarna was het vuur snel geblust. Het oude huis moest nadien geventileerd worden om alle rook te verjagen. De schade beperkt zich tot rook- en waterschade.