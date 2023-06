Autokeuringscentrum Mollem werkt vanaf volgende week alleen nog op afspraak

Vanaf volgende week kan je enkel nog na afspraak terecht bij de autokeuring van Mollem in Asse. Ondanks het feit dat de keuring extra personeel aantrok en er overuren worden gedraaid, blijft het lang aanschuiven. Dat leidt tot gevaarlijke situaties waarbij wagens op straat staan te wachten waardoor de politie al eens moet ingrijpen. Daarom wordt de aanpak veranderd en is een keuring alleen nog mogelijk na afspraak.

Het is al een hele tijd erg druk in de autokeuringscentra, ook in het centrum van Mollem. “Een klant die vandaag zonder afspraak langskomt, moet vaak een uur tot anderhalf uur aanschuiven vooraleer hij aan de beurt komt,” zegt Philippe Bernard, CEO van AIBV. “Zeker met de warmte van dezer dagen, zijn dat situaties die we niet willen. Als mensen binnenkort op afspraak komen, moeten ze binnen de tien minuten geholpen worden.”

De drukte in Mollem heeft een verklaring. Sinds kort worden er ook motors en oldtimers gekeurd. Op afspraak werken, moet de druk spreiden. “We hebben ook een steward aangeworven die mensen ter plaatse zal helpen. Indien ze nog geen afspraak maakten, kunnen ze dat dan alsnog doen,” aldus Bernard. Een afspraak maken kan tot twee maanden voor de vervaldatum van het keuringsbewijs. “Maar als tip geef ik graag mee dat mensen niet zo lang moeten wachten. Plan het al acht weken op voorhand in", zegt Bernard.

In de nationale pers kwam vandaag naar boven dat sommige keuringscentra tegen een extra betaling mensen voorrang zou geven bij het maken van een afspraak. Over die wanpraktijken zijn ze duidelijk in Mollem: “Ik kan me niet voorstellen dat afspraken verkocht zouden worden door ons personeel. Dat is onmogelijk.”