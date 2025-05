Patiënten herstellen na kleine hartingreep in gloednieuwe cardiolounge in AZORG-ziekenhuis

Dagelijks kunnen er zo'n 30 patiënten terecht in de nieuwe cardiolounge van AZORG. Na hun ingreep blijven ze nog twee tot vier uur in de lounge, onder het toezicht van gespecialiseerde verpleegkundigen. "Daarbij bekijken we voor elke patiënt welke aanpak wenselijk is," licht cardioloog dr. Eric Wyffels toe. "De ene komt wandelend binnen, krijgt een onderzoek via de pols, en wandelt terug naar de zetel. Maar voor andere patiënten die wat ouder zijn, is het soms beter om hen tijdelijk in een bed te leggen. Daar houden we rekening mee."

De lounge is een belangrijke stap voor het AZORG Hartcentrum. Daarin verenigen zestig cardiologen uit vijf ziekenhuizen zich, waaronder dat van Halle en van Asse. Door de expertise te centraliseren op één locatie moet de hulp efficiënter worden.