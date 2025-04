Voor een grote thuisaanhang vliegt Asse-Ternat er meteen in. Een sterke start levert hen een bonus op van 5 punten. In het eerste kwart komen beide teams wel moeilijk tot scoren. Zo staat het 12-9.

Beterschap in het tweede kwart waar Asse-Ternat met enkele driepunters meer afstand probeert te nemen van Aarschot, 23-17. Toch laten de bezoekers zich niet kennen en gaandeweg knokken ze terug in de match en dat levert hen een 26-28 voorsprong op aan de rust.

Een lijn die de bezoekers doortrekken in het derde kwart, Asse-Ternat kijkt de hele tijd tegen een achterstand van een viertal punten aan. We duiken het laatste kwart in met een 39-42 tussenstand.

De thuisploeg vindt zijn laatste adem in het vierde kwart en gaat nog eens op en over Aarschot. 45-44. Het blijft erg spannend, maar uiteindelijk weet Aarschot hun zenuwen het meest onder controle te houden. Zij gaan uiteindelijk op en over Asse-Ternat en winnen met 47-51. Aarschot is zo kampioen, Asse-Ternat blijft met lege handen achter.