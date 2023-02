Autorijden na gebruik van kalmeermiddelen: cijfers Vlaams-Brabant gekend

4 op de 100 bestuurders in Vlaams-Brabant kruipt maandelijks achter het stuur na het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen of lachgas. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut VIAS.

Rijden na het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen achter het stuur is een onderschat, maar zorgwekkend fenomeen. 8% van de Belgische bestuurders rijdt maandelijks na het gebruik van één van deze producten. In Brussel gaat het zelfs over 1 op de 6 bestuurders. Hoewel de pakkans de voorbije 10 jaar verviervoudigd is, blijft ook rijden onder invloed van drugs nog steeds een groot probleem in ons verkeer, zo blijkt uit de 11de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van VIAS.

Bijna 1 op de 7 jonge bestuurders reed in de voorbije maand onder invloed van 1 of meerdere drugs achter het stuur. Cannabis is daarbij de meest voorkomende drug. Ook lachgas blijft populair, vooral bij jonge mannelijke bestuurders. Vias vraagt een onmiddellijk verbod op de verkoop en bezit van dit product.

Vlaams-Brabant

Het percentage in onze provincie (4% zowel voor slaap-en kalmeermiddelen als voor lachgas) ligt lager dan in de rest van Vlaanderen. Volgens VIAS komt dat onder meer omdat er bij ons minder grote steden zijn.