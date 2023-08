Bakkerskoppel uit Hofstade produceert 'traag brood' met oude graansoorten

Bakkers Marc van Eeckhoudt en Lutgart Lyen uit Hofstade, bij Zemst, brengen in de toekomst 'traag brood' op de markt. Dat is brood dat niet alleen meer tijd heeft gekregen voor het wordt gebakken, maar ook nog eens gemaakt wordt met graansoorten die boeren al lang niet meer telen. Het koppel haalt die graansoorten zelf van onder het stof, omdat ze beter verteerbaar zouden zijn.

Bakkers Lutgart en Marc maken er een erezaak van om oude graansoorten nieuw leven in te blazen, want het graan dat we vandaag eten, deugt niet meer, vinden ze. “Granen van vandaag zijn een creatie van de mens en worden door velen maar moeilijk verteerd. Mensen krijgen een opgeblazen gevoel. Daarom grijpen wij terug naar oude gewassen.”

Die oude graansoorten herontdekten Lutgart en Marc bij een Waalse boer. “De gluten in die granen zijn beter verteerbaar en verdraagbaar. Daarom begonnen we een testveldje in ons dorp Hofstade. Daar plantten we een dertigtal soorten. Vier jaar later hebben we nu al negentig soorten verzameld vanover heel de wereld.” Die gewassen pronken niet alleen op kleine veldjes in Hofstade, maar intussen ook op een grote akker in Aartselaar. Daar kon het bakkerskoppel op een oppervlakte van 1 hectare vijftien van die oude soorten uitzaaien. En dat doen ze biologisch, samen met Milagro Biolandbouwers.

Traag brood

Eens de granen geoogst zijn, verwerken Lutgart en Marc hun buit tot ‘traag brood’. “Ons deeg krijgt in vijf rusttijden de tijd om tot volle ontwikkeling te komen. Dat geeft een smaakvol brood dat voedzaam en licht verteerbaar is. Die rijke smaak willen we bij de mensen terugbrengen, want de huidige granen hebben nog maar weinig smaak.” Lutgart en Marc blijven werken aan hun traag brood, want nu zijn de oogsten nog te klein om op grote schaal brood te produceren. Maar over een paar jaar willen ze iedereen laten meegenieten van hun traag brood.