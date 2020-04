Begrafenisondernemer in coronatijden

Begrafenisondernemer Onnockx, met vestigingen in Dworp en Sint-Genesius-Rode, streamt tegenwoordig drie tot vier keer per week een afscheidsviering zodat nabestaanden die vanop afstand kunnen volgen. Door de maatregelen kunnen overleden mensen namelijk alleen in beperkte kring begraven worden. En er zijn ook nog andere zaken waar de begrafenisondernemer in deze tijden rekening moet mee houden.

Begrafenisondernemer Onnockx geeft nabestaanden inloggegevens waardoor ze vanop afstand op een beveiligde website de uitvaartplechtigheid kunnen volgen. “Ook in tijden van corona blijft waardevol belangrijk voor zij die achterblijven”, zegt Tom Chabert. “Het aantal aanwezigen in crematoria en kerken is heel beperkt. Met de livestream kunnen we daar enigszins aan tegemoet komen. Ik denk dat we intussen 15 plechtigheden met livestream gedaan hebben, zo'n drie tot vier per week.”

Onnockx biedt de dienst gratis aan en neemt de uitvaartplechtigheden ook op. De werknemers moeten zichzelf voortdurend beschermen tijdens het werk. "Een lichaam blijft drie tot vier dagen besmettelijk, dus we hebben extra materiaal aangekocht", zegt Tom Chabert. "Nabestaan mogen de kist van hun dierbare niet aanraken of kussen. Ze moeten vanop afstand een buiging maken. Problemen hebben we daar nog niet mee gehad. Ik denk dat iedereen de ernst van de situatie inziet."

Het zijn moeilijke en ook drukke tijden voor Onnockx. "Het is drukker dan maart en april vorig jaar, maar dat komt vooral doordat we meer uitvaarten van personen uit Brussel hebben. De overlijdens uit Vlaams-Brabant blijft voorlopig zowat gelijk. Maar misschien moet daar de piek nog komen", besluit Tom Chabert.