Bergensesteenweg twee weken ‘s nachts afgesloten

De Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw wordt de komende twee weken 's nachts afgesloten. De aannemer werkt na z'n dagshift om extra hinder overdag te vermijden. Het doorgaand verkeer moet een omleiding volgen.

De laatste werken in de zone tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat zullen vanaf maandag 24 april van start gaan. Om de werken veilig en vlot te laten verlopen, doen de aannemers ’s nachts het zwaardere werk. Tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur ’s morgens zal de Bergensesteenweg volledig afgesloten zijn in de werfzone. Overdag blijft de drukke steenweg altijd in beide richtingen open. De werken duren tot zaterdagochtend 6 mei.

Omwonenden kunnen ‘s nachts enkel te voet of met de fiets de werfzone bereiken. Voor het doorgaan auto- en vrachtverkeer zal er een omleiding zijn in Sint-Pieters-Leeuw via de Georges Wittouckstraat, Galgstraat en de Lotstraat. Ook de rechtstreekse aansluitingen van de Ruisbroeksesteenweg, Burgemeesterstraat, Petrus Basteleusstraat en Frederik Coevoetstraat met de Bergensesteenweg blijven dicht.

Begin mei start een nieuwe fase van de heraanleg van de drukke verkeersader. Pas eind 2027 zullen alle werken aan de Bergensesteenweg klaar zijn.