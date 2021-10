De voorbije week testten in Halle-Vilvoorde zo’n 1.500 mensen positief op het coronavirus. Daarmee zitten ook in onze regio de besmettingen in stijgende lijn, want de weken daarvoor schommelde het aantal wekelijkse besmettingen rond de 1.000. Volgens professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse is het mogelijk dat enkele versoepelingen worden teruggedraaid.

Besmettingen in Halle-Vilvoorde in stijgende lijn

Devroey maakt zich zorgen over de snelheid waarmee het aantal besmettingen toeneemt. “Een grote golf zoals vorig jaar zullen we dankzij de vaccins niet meer meemaken”, zegt Dirk Devroey aan BRUZZ. “De varianten ontwikkelen zich ook minder snel dan gevreesd. Waardoor de besmettingen plots zo snel stijgen is moeilijk te verklaren. Het lager onderwijs lijkt de motor te zijn van de besmettingen en er is een laksheid tegenover de regels omdat we die beu zijn. Het virus verspreidt zich snel. Op plekken waar de vaccinatiegraad te laag is, is dat zorgwekkend.”

Devroey pleit er dan ook voor om het huidige testbeleid te handhaven en het COVID Safe Ticket overal België in te voeren. Onze regio kampt volgens Devroey met bijkomende problemen. De Vlaamse Rand trekt volgens hem veel Brusselaars aan die niet gevaccineerd zijn. Dat merken ze ook bij JIMS, een keten van fitnesscentra in het Brusselse, Vilvoorde en Groot-Bijgaarden. Op basis van een week zien ze daar dat het aantal bezoekers in de hoofdstad met 20% gedaald is. In Vilvoorde en Groot-Bijgaarden waren er dan weer 15% meer bezoekers.

“Het gaat om mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en dus nog geen coronapas kunnen voorleggen, maar ook om Brusselaars die niet gevaccineerd willen worden. Zij wijken uit naar de Vlaamse Rand om het COVID Safe Ticket te omzeilen”, zegt Francis Ottevaere van JIMS aan Radio 2.