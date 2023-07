Bestuurder ‘zoekt gsm’ en richt tijdens dollemansrit ravage aan

Een roekeloze bestuurder heeft zaterdagavond laat een spoor van vernieling getrokken door de Victor Soensstraat in Strombeek-Bever. Hij reed over een afstand van een paar honderd meter onder meer een vijftal voertuigen aan. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.

Het incident deed zich voor rond 23u30. “Een bestuurder van een BMW heeft eerst een paar geparkeerde voertuigen geraakt, vervolgens signalisatie van een werf, een verkeersbord, een betonnen bloembak en dan nog een aantal wagens”, legt burgemeester Bart Laeremans uit. “Het gaat om een traject van een paar honderd meter. De verklaring van de bestuurder - voor zover we ze voor waar moeten aannemen - luidt dat hij aan het zoeken was naar zijn gsm die tussen zijn voeten was gevallen. Daardoor zou hij dus de controle over het stuur verloren zijn. Dat was voor hem blijkbaar een gegronde reden om brokkenpiloot te spelen. Een heel onwaarschijnlijke uitleg. De bestuurder heeft wel ‘Safe’ geblazen. Hij en alle schadelijders zijn geïdentificeerd.”

Françoise is een van de gedupeerde bewoners. “Ik lag thuis in mijn bed”, vertelt ze geschrokken. “Opeens hoorde ik een enorm lawaai. Samen met mijn dochter en haar vriendin zijn we naar buiten gelopen. We zagen een vijftigtal personen eveneens op straat staan en overal lagen brokstukken. Mijn wagen, een Mini Cooper, was geraakt in de linkerflank en aan de spiegel. De wagen van mijn dochter, die achter de Mini geparkeerd stond, was ook geraakt net als drie andere auto’s. De dollemansrit is geëindigd voor de kapper. De BMW was zwaar beschadigd. Op heel het traject lagen onderdelen en stukken.” Volgens Françoise is minstens één van de betrokken voertuigen perte totale. Van haar eigen verzekering heeft ze voorlopig nog geen nieuws.

Hoewel sommige buurtbewoners het hadden over ‘racen’ zijn er over de snelheid die de brokkenpiloot aanhield nog geen details bekend. “Te snel of gewoon extreem onverantwoord rijgedrag, lijkt het meest plausibel”, aldus Laeremans. “Het rijbewijs van de bestuurder is om te beginnen voor 15 dagen ingetrokken."