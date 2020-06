Bouw fietsbrug Diegem eindelijk van start

Vandaag starten de voorbereidende werken voor de fietsbrug over de Ring rond Brussel in Diegem. Het moet het sluitstuk worden van de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. Eind 2021 moeten de fietsers over de brug kunnen rijden.

Het dossier van de fietsbrug ligt al zo’n tien jaar op tafel, maar door de vergunningsprocedure lieten de werken lang op zich wachten. Vandaag starten die eindelijk. Eerst wordt in de Kleetlaan en de Mommaertslaan in Diegem gewerkt. Vanaf augustus zal er ook hinder zijn op de Ring. Het verkeer zal dan enkele maanden over versmalde rijstroken moeten rijden en zich aan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur moeten houden.

De brug zelf wordt in de lente van 2021 geplaatst. Dan zal er alleen ’s nachts gewerkt worden en zal het verkeer omgeleid worden via een parallelweg. “Na jaren trekken en sleuren door de provincie is het eindelijk zover. De fietsbrug zal de fietssnelweg F3 Leuven-Brussel nog veiliger en comfortabeler maken en zo nog meer een goed alternatief zijn voor de woon-werk verplaatsingen”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (CD&V).

De provincie Vlaams-Brabant investeert 8 miljoen in de fietsbrug. Het totale kostenplaatje is 24 miljoen euro. Het grootste deel wordt bijgedragen door De Werkvennootschap en ook Machelen en Zaventem maken budget vrij.