Brand in asielcentrum in Alsemberg, 220 mensen tijdlang geëvacueerd

Er is gisterenmiddag brand uitgebroken in het asielcentrum van het Rode Kruis in Alsemberg. In totaal werden meer dan 200 mensen geëvacueerd. Eén medewerkster raakte lichtgewond omdat ze rook had ingeademd, ze werd ter plaatse verzorgd.

De brand is vrijdagnamiddag rond 16u30 uitgebroken. “De brand is ontstaan in de cinemazaal van het asielcentrum”, zegt burgemeester Jo Vander Meylen. “Er was vooral rookontwikkeling. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk, maar mogelijk komt het door de spots. De brandweer had de situatie gelukkig snel onder controle.”

Het asielcentrum werd ontruimd en de Sanatoriumstraat werd een tijdlang afgesloten. Zo’n 220 mensen moesten het gebouw verlaten, maar na een tijdje mochten ze terug naar binnen. De cinemazaal blijft voorlopig wel gesloten omdat branddeskundigen ze nog verder willen onderzoeken.