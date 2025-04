Nieuw onderzoek naar Bende van Nijvel, gerecht moet spoor naar Franse broers onderzoeken

Het hof van beroep in Bergen beveelt nieuw onderzoek in de zaak rond de Bende van Nijvel. Het gaat om een piste van twee Franse gangsterbroers. De bende zaaide in de jaren ’80 angst en terreur in ons land door een reeks bloederige overvallen. Het maakte daarbij in totaal 28 dodelijke slachtoffers. Acht daarvan bij overvallen in Beersel, Halle en Overijse.