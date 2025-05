Politie Zennevallei onderschept 100.000 illegale sigaretten

Het voertuig, met Franse nummerplaten, werd bestuurd door een 21-jarige Fransman. In de wagen troffen de inspecteurs tien dozen aan, elk gevuld met 500 pakjes sigaretten, goed voor 100.000 individuele sigaretten. Geen enkel pakje was voorzien van een accijnzenzegel, wat wijst op illegale invoer of handel.

De douane werd meteen verwittigd. Zij namen het voertuig, de gsm van de verdachte en de volledige lading sigaretten in beslag.

"Het uit circulatie halen van dit soort sigaretten is belangrijk," meldt de politiezone Zennevallei in een persbericht, "niet alleen vanwege de ontduiking van accijnzen, maar ook omdat deze producten vaak buiten elke kwaliteitscontrole vallen. Illegale sigaretten kunnen schadelijke stoffen in hogere concentraties bevatten en worden geregeld in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit. De strijd tegen dit soort illegale handel is dus ook een kwestie van veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid."