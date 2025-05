De lacrosse-dames van de Machelen Medusas speelden gisteren in Lubbeek de finale van de play-offs. Tegenstander was, net als vorig seizoen, Gent. Vorig jaar verloor Machelen na een golden goal in de extra tijd en dus was het tijd voor revanche. Dankzij een 10-5 overwinning lukte het deze keer wel om de titel te pakken en zo zijn de Machelen Medusas kampioen van België.