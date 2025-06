Volwassenen krijgen fietsdiploma in Machelen: “Een weg naar zelfvertrouwen en vrijheid”

Voor twee derde van de deelnemers was het de eerste keer op de fiets of was het van in de kindertijd geleden. De rest van de groep had beperkte ervaring, maar voelde zich niet zeker genoeg om zich in het verkeer te begeven. “Na 14 lessen, gespreid over twee maanden, kunnen we spreken van een geslaagd traject: op twee personen na zit iedereen stevig in het zadel”, vertelt Mohamed Akaychouh, schepen van Sport.

Binnen het traject kregen de deelnemers ook een theorieles over de verkeersregels voor fietsers. Op het einde van de reeks kreeg iedereen een fietsrapport met advies op maat.

Het lokaal bestuur van Machelen organiseerde de fietslessen voor het derde jaar en dat in samenwerking met Ligo Halle-Vilvoorde, De Fietsschool van Mobiel 21, Fedasil Machelen en de provincie Vlaams-Brabant. Drie vrijwilligers trokken het project. “Met deze fietslessen investeert Machelen niet alleen in duurzame mobiliteit, maar ook in integratie, zelfredzaamheid en verbinding tussen mensen. Een initiatief waar we trots op zijn”, zegt Mohamed Akaychouh nog.