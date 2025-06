Stelling aan viaduct in Vilvoorde schuift op, Schaarbeeklei maand afgesloten

In de zomer van 2023 begon De Werkvennootschap met de verwijdering van asbest in het brugdeel van de binnenring. Daarna kwamen er ook gevoelige laswerken bij, waardoor de snelheid op het viaduct beperkt is tot 50 kilometer per uur en in het weekend zwaar verkeer wordt geweerd. Het eerste deel van de werken is afgerond. “De aannemer breekt nu een deel van de huidige hangstelling af en verplaatst die richting Machelen”, laat De Werkvennootschap weten. “Zo kruipt de hangstelling als het ware als een rups vooruit en kunnen de arbeiders continu verder werken.”

De bouw van het nieuwe stuk stelling gebeurt over de Schaarbeeklei. “Om de veiligheid onder het viaduct te garanderen, sluit de aannemer deze weg vanaf 12 juni volledig af in beide richtingen. De hinder duurt een maand. Het verkeer volgt een omleiding via de Woluwelaan, maar bedrijven en woningen langs de Schaarbeeklei blijven bereikbaar”, aldus De Werkvennootschap.

In totaal wordt 260.000 vierkante meter asbestcoating op en onder het viaduct verwijderd. De renovatie van het viaduct in Vilvoorde duurt tot en met 2031.