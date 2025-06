Gesprekken tussen directie en vakbonden UPS springen af: "nieuwe acties zijn niet uitgesloten"

De garantie op papier dat de onderaannemer niet steeds meer de taken overneemt van de vaste werknemers van UPS in Diegem. Met die eis trokken de vakbonden vandaag naar de onderhandelingstafel. Maar dat gesprek verliep niet zoals verwacht. "De directie heeft de tafel verlaten. Nochtans stonden we dicht bij een akkoord," aldus Ralph De Beul van de liberale vakbond. "Ze beloofden ons om in Diegem niet met onderaannemers te werken van maandag tot en met vrijdag, alleen op zaterdag zouden ze dat wel doen. Maar dat wil de directie niet op papier zetten. Toen we dat duidelijk vroegen, werd die vraag geweigerd."

Volgens de vakbonden zijn daardoor tot de helft van de in totaal 800 banen in Diegem bedreigd. Het personeel wil ook meer duidelijk over wat na 2026 zal gebeuren. Dan loopt het huurcontract van het gebouw in Diegem af. De houding van UPS is ontgoochelend, klinkt het bij de vakbonden. "We gaan natuurlijk onze achterban consulteren en samen met onze collega's bekijken wat we kunnen doen en wanneer, maar acties zijn zeker niet uitgesloten, integendeel."