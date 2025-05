De dames van basketbalclub Asse-Ternat hebben de Beker van Vlaams-Brabant gewonnen. De finale vond plaats in Scherpenheuvel en daar klopte Asse-Ternat een andere eersteprovincialer, Hageland, met 47-54. Voor speelster Katrien Vercauteren was het een bijzondere overwinning want zij hangt de basketschoenen aan de haak. Hier het verslag van de tweede helft en reacties.