Diegem wint van Zelzate met 1-2 en promoveert naar 1ste nationale

Zelzate blijft goed voetballen, maar de bezoekers zijn dodelijk efficiënt. Lokando zet voor en daar staat Daimy Deflem om Diegem op voorsprong te zetten: 0-1. Zelzate is van slag en nog voor de rust mag Lokando aanleggen van buiten het strafschopgebied. Via de paal zet hij Diegem op een comfortabele 0-2. Dat is ook de ruststand.

Na de rust zet Zelzate alles op alles om de aansluitingstreffer te zoeken, maar doelman Iglésias speelt een erg sterke wedstrijd en pakt zowat alles. Diegem komt er nog moeilijk uit en helemaal op het einde van de match weet Nelson de aansluitingstreffer te scoren. 1-2.

Maar daar blijft het bij. Diegem klopt Zelzate en mag zich opmaken om volgend jaar aan te treden in de 1ste nationale van ons voetbal. Een historisch moment voor de club, de ontlading en emoties achteraf waren dan ook immens.