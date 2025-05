Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht trapt 150ste verjaardag af met feestweekend

De Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht werd gesticht in 1875. "Wij zijn een leuke, dynamische muziekgroep waar alle fanfare-instrumenten welkom zijn. Elke vrijdag repeteren we van 20.00 uur tot 22.00 uur in de GBS Blokbos," klinkt het bij EMM. Sinds 2022 staat het orkest onder leiding van Mike Similon uit Lembeek.