Beersel organiseert fietslessen voor volwassenen: "Fietsen opent deuren"

Fietsen is meer dan een manier om je te verplaatsen, het is een vorm van vrijheid, zelfstandigheid en - vooral met de wind in de rug en bergaf - dolle pret. De gemeente Beersel en partners Sportopia, Ligo, Mobiel 21, het opvangcentrum voor asielzoekers in Alsemberg en vrijwilligers zoals de Dworpse Bikers hebben daarom een lessenreeks voor (her)beginnende trappers georganiseerd.

“Wie geen rijbewijs of wagen heeft, is vaak beperkter in zijn kansen op de arbeidsmarkt” zegt schepen van integratie en inburgering Lora Hasenbroekx. “Fietsen opent meer deuren. Het geeft mensen de vrijheid om zich te verplaatsen, maar ook het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om actief deel te nemen aan onze samenleving. We blijven dan ook inzetten op laagdrempelige, verbindende initiatieven zoals deze die mensen sterker maken.”

Het project kadert in Plan Samenleven, waarmee het lokaal bestuur zich actief inzet voor meer gelijkwaardigheid, participatie en cohesie in Beersel.