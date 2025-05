Tien lokale weerstations moeten landbouwers helpen: "Inspelen op wat de toekomst gaat brengen"

Weer of geen weer, de boer ploegt voort. Al is het klimaat de afgelopen jaren wel erg wispelturig. Nationaal Park Brabantse Wouden en de vzw Boeren Met Ambitie werken daarom samen om tien weerstations te installeren tussen Halle en Bierbeek, zo hebben de lokale boeren een weerinformatie dat specifiek op hun regio is toegespitst.

Via een app krijgen de boeren de informatie door."Zo'n app geeft data voor heel Vlaanderen en wij hebben nu tien weerstations specifiek in de Brabantse Wouden geplaatst zodanig dat landbouwers de weersvoorspellingen accurater op hun gsm binnenkrijgen", zegt Steven Vanonckelen van Nationaal Park Brabantse Wouden.

Landbouwer Geert Robbijns juicht het initiatief toe. "Zeker met de klimaatverandering wordt het almaar belangrijker dat je gaat inspelen op wat de toekomst gaat brengen", zegt Robbijns. "En het weer is heel veranderlijk, maar we proberen door die lokale metingen de veranderingen ietwat op te vangen en te zorgen dat we de juiste dingen op de juiste moment doen."

Onder andere Halle, Beersel en Overijse krijgen zo'n weerstation.