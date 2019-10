Brussel incasseert dwangsommen voor geluidsoverlast

De federale overheid heeft aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dwangsommen uitgekeerd die het had geëist. Reden: de geluidsoverlast die Brussel ondervindt van passerende vliegtuigen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) bevestigde de betaling in de Kamercommissie Mobiliteit, na vragen van politici van Ecolo en DéFI.

Het bedrag dat Brussel incasseert, beloopt 2,4 miljoen euro en komt overeen met twee maanden van bevelschriften, ontvangen in mei en juni, voor inbreuken begaan in april en mei. Of er nog meer betaald moet worden, is onduidelijk. Nog volgens Bellot ontving de federale overheid tot op heden nog geen andere bevelschriften tot betaling.