Brusselse arbeidskrachten gevraagd op Vlaamse arbeidsmarkt: “Mentale klik maken”

In onze regio zijn er veel openstaande vacatures voor kortgeschoolden en dat terwijl er in Brussel veel jonge werkzoekenden zijn. Toch vinden jonge Brusselaars moeilijk de weg naar Vlaanderen. Dat probleem wil zowel Vlaanderen als Brussel aanpakken en daarom brachten onder andere Vlaamse minister van Werk Jo Brouns en Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle vandaag een bezoek aan een bedrijf in Diegem.

Hakim woont in Anderlecht, maar werkt in Diegem bij ISS. Het is een stap die weinig Brusselaars zetten. Eén van de drempels is het woon-werkverkeer. “Ik neem de elektrische step, metro en de trein om te komen werken. Elke dag ben ik drie uur onderweg”, zegt Hakim Errahil. Het is maar één van de hinderpalen die Actiris en VDAB vaststellen in hun arbeidsmarktanalyse. Andere hindernissen is de taal en het studieniveau. Minister Brouns, Dalle en Clerfayt willen Brusselaars naar Vlaanderen krijgen want Brussel kent een jonge bevolking met veel werkzoekenden, bijna 85.000. In Vlaams-Brabant zijn er dan weer ruim 9.000 openstaande vacatures.

“We zetten in de Nederlandse taal, maar misschien is het allerbelangrijkste om een mentale klik te maken. De Vlaamse werkgevers moeten zeggen: wij staan open voor Brusselaars en die Brusselaars moeten ook de stap durven zetten en zeggen: ik ga in Vlaanderen werken”, zegt Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle. Om die arbeidsmobiliteit nog een extra boost te geven is er een nieuwe maatregel waardoor, naast niet-werkende werkzoekenden, ook werkende werkzoekenden met een migratieachtergrond geholpen worden om hun buitenlands diploma te laten erkennen.

“Vaak is het zo dat mensen vanuit buiten Europa kiezen voor een kortgeschoolde job, maar eigenlijk veel meer intrinsieke vaardigheden hebben die bevestigd zijn door een diploma. Als je op je niveau kan werken van je opleiding, heeft uiteraard een positief effect op de motivatie van werknemers”, besluit Vlaams minister van Werk Jo Brouns.