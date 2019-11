Brusselse politici beloven dat shoppingcomplex Neo 1 er komt

“Het winkelcomplex Neo 1 op de Heizel in Brussel komt er.” Dat beloofden Brussels minister-president Rudy Vervoort (PS) en burgemeester van de stad Brussel Philippe Close (PS) op een vastgoedbeurs in Cannes, schrijft De Tijd. Beide politici zouden de bouwvergunningen voor het project zelf leveren, om zo te vermijden dat Vlaanderen de plannen blokkeert.

Neo 1 omvat een winkelcentrum van 72.000 vierkante meter, 590 woningen, kantoren kinderdagverblijven en een bioscoop. Het project liep al een paar keer vertraging op, omdat Vlaanderen de vergunning voor de aanpassing van een verbindingsweg met de Ring rond Brussel weigerde. Die verbindingsweg zou vanop de Keizerin Charlottelaan via de Romeinsesteenweg en Parking C aansluiten op de Ring.

Eind september weigerde Vlaanderen een vergunning uit te reiken die nodig is voor de opstart van de werkzaamheden. Daarop zeiden de Brusselse politici het hele project opnieuw te onderzoeken. Burgemeester Close schakelde daarvoor een Duits adviesbureau in.

Alternatief

Op de internationale vastgoedbeurs MAPIC in Cannes in Frankrijk maakten Close en Vervoort een alternatief bekend waardoor Vlaanderen geen roet in het eten kan strooien. Een weg zou aansluiten op de Romeinsesteenweg via de site van de Heizel. Een tweede rijstrook zou via het zakencentrum Trade Mart passeren om daar aan te sluiten op de A12. Op die manier worden inbreuken op het Vlaamse grondgebied voorkomen. Close en Vervoort beloofden de nodige vergunning uit te reiken. Wanneer de werkzaamheden voor Neo 1 dan echt van start gaan, is nog niet duidelijk.