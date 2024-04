Week van de Valpreventie in wzc Hestia in Wemmel: “Na een val bewegen ouderen minder en dan gaan ze sneller achteruit”

Ouderen vallen nog te vaak. “Het is belangrijk dat ze goed beseffen dat vallen heel gevaarlijk is. Als onze bewoners hier vallen zijn de gevolgen vaak fracturen of pijn aan de knie en pijn aan de heup. Dan kunnen ze niet meer goed stappen en als ze minder bewegen gaan ze sneller achteruit”, zegt kinesist Jari Schets.

In beweging blijven is cruciaal en daarom zijn deze week heel wat activiteiten georganiseerd, zoals ochtendgymnastiek, dans en een wandelparcours. “Wij hebben een wandelparcours gemaakt doorheen het woonzorgcentrum met onder meer een balanspad en een doolhof. Onderweg leren de bewoners bij over de risico’s van een val,” aldus kinesist Seppe Rosiers.

Wie het parcours goed aflegt, kon genieten van een gezond tussendoortje.