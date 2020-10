Burgemeesters Vlaamse Rand vragen strengere maatregelen

23 burgemeesters uit de Vlaamse Rand willen strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ze vragen provinciegouverneur Jan Spooren (N-VA) dringend om actie. Zo willen de burgemeesters onder meer een strengere avondklok, de sluiting van fitnesszaken en casino's en sport en cultuur fors terugschroeven. "De federale maatregelen volstaan niet in onze regio. Iedereen voelt dat het huis hier in brand staat."

Onze regio is zwaar getroffen door het coronavirus. Met 1.580 besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen 14 dagen zit Halle-Vilvoorde op het niveau van Wallonië en Brussel. Daar werden de voorbije dagen de maatregelen aangescherpt, maar Vlaanderen wacht af. "Vanochtend zijn de burgemeesters van de Vlaamse Rand samengekomen. Er was onderling veel eensgezindheid over het feit dat er ook hier strengere maatregelen moeten komen", zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a).

Concreet vragen de burgemeesters strengere maatregelen voor de volledige provincie Vlaams-Brabant. "We willen een verstrenging van de avondklok zoals in Wallonië en Brussel. Verder vraegen we dat fitnesszaken en casino's gesloten worden en willen we cultuur- en sportactiviteiten fors terugschroeven", aldus Bonte. De federale overheid laat bijvoorbeeld jeugdwedstrijden en trainingen in het voetbal toe, de burgemeesters vinden dat dat strenger moet.

Ook burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open VLD) vindt dat er strenge maatregelen moeten komen. "We vragen om die voor een zo groot mogelijk gebied in te voeren en niet alleen de Rand. Welke maatregelen dat worden, zal nog moeten blijken. Een verstrenging van de avondklok vind ik niet echt nuttig. In meer plattelandsgemeenten in de Rand kan de politie zoiets niet handhaven omdat ook zij al op hun tandvlees zitten."

De kabinetschef van de provinciegouverneur was aanwezig bij het overleg en gaat de vragen van de 23 burgemeesters zo snel mogelijk voorleggen. Afgelopen weekend riepen professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse en Marc Noppen, directeur van UZ Brussel, al op voor strengere maatregelen in de Rand. "In dit stadium van virusverspreiding zijn regionale aanpakverschillen zinloos. Het is te laat voor lokale ingrepen", aldus Noppen.