Cd&v wil quota afschaffen om huisartsentekort op te vangen: “Het begint schrijnend te worden”

Cd&v wil de federale artsenquota afschaffen, buitenlandse studenten verplichten om een periode in ons land als arts te werken en wil voorrang geven aan studenten die in een huisarme regio willen werken. Dat staat in het plan van de christendemocraten om het tekort aan huisartsen weg te werken. Dat plan is voorgesteld in Galmaarden, waar de nood aan huisartsen bijzonder groot is. “Als een inwoner radeloos aan je bureau om hulp komt vragen, begint het schrijnend te worden”, getuigt burgemeester Ludo Persoons.

Uit cijfers blijkt dat het Pajottenland, en bij de uitbreiding de hele regio Halle-Vilvoorde, één van de meest huisartsarme regio’s van Vlaanderen is. Zo tellen Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Bever samen 15 huisartsen voor 40.000 inwoners. Dat is de helft te weinig. Met tal van maatregelen wil cd&v het nijpend tekort aanpakken. “Als we nu niet zorgen voor een grote instroom en niet focussen op de rand rond Brussel, dan gaan hier grote problemen ontstaan. Dat terwijl ze hier al groot genoeg zijn”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

Zo willen de christendemocraten de federale quota afschaffen. “Geef de regio’s de ruimte om meer studenten op te leiden, zodat er meer artsen aan de slag kunnen gaan. Verder hebben we er niets op tegen dat buitenlandse studenten in ons land hun opleiding volgen, maar die moeten hier dan ook een paar jaar aan de slag gaan", zegt Mahdi. "Ook moeten we de bestaande premies beter organiseren, zorgen dat je renteloos kan lenen in bepaalde regio’s en inzetten op satellietpraktijken, zodat je huisartspraktijken beter kan groeperen.”

Tot slot wil cd&v ook dat er meer gefocust wordt op huisartsarme regio’s, zoals het Pajottenland. Daar kent burgemeester van Galmaarden Ludo Persoons alles van. “Het is zo erg dat inwoners in mijn bureau in het gemeentehuis komen vragen waar ze nog terechtkunnen als hun huisarts gestopt is. Als je weet dat sommigen van hen dringend medicatie of voorschriften nodig hebben, begint het toch schrijnend te worden”, aldus Persoons.