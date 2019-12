Centrum Herne krijgt make-over

Aan het gemeentehuis komt een grote nieuwe parking. Daarvoor wordt de leegstaande schoolsite van de Markevallei gekocht van het GO! Onderwijs. De gebouwen gaan tegen de vlakte om zo plaats te maken voor de nieuwe parking.

De site rond het Heldenplein moet groener worden. Het beton moet weg. Op termijn komt er ook een nieuw jeugdpaviljoen want het jeugdhuis is aan vervanging toe. Ook het vredegerecht wordt verbouwd. Bedoeling is om daar alle afdelingen van de muziekacademie in onder te brengen. Ook de gemeentediensten en het OCMW worden herschikt en samengebracht.



Kostenplaatje: 4,1 miljoen euro, maar onder meer door subsidies en de verkoop van gronden wordt daarvan 1,6 miljoen gerecupereerd.