Cocktail en de festivalkoorts

Wie zomer zegt, zegt – zeker dit jaar – Ronde van Frankrijk, warme dagen en… festivalitis! Cocktail is dat niet vergeten: van 14 tot 18 augustus kan je op en rond het Paleizenlplein in de hoofdstad weer naar het Brussels Summer Festival. Onder andere Christine and the Queens en Booba zullen optreden. Nieuw dit jaar zijn de caféconcerten in aanloop naar het festival. Ook het nieuwe concept ‘Brussels Summer Festival OFF’ wordt je in de reportage straks voorgesteld. De beats per minute mogen meteen al wat hoger!