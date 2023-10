Comité wil pionierswerk van leprabestrijder Frans Hemerijckx in de kijker zetten

Het Dr. Hemerijckxcomité wil het leven en werk van Frans Hemerijckx in de kijker zetten. De uit Ninove afkomstige dokter heeft baanbrekend werk verricht in de strijd tegen lepra. Nadat hij de wereld rondreisde, komt Hemerijckx in 1965 Grimbergen terecht, waar zijn gezin al woont van net na de Tweede Wereldoorlog. 54 jaar na zijn dood wil het comité de jeugd laten kennismaken met zijn erfenis.

Als twintiger trekt Frans Hemerijkx naar Belgisch-Kongo om daar voor de melaatsen te zorgen. Nieuwe wandellussen in zijn geboortestad Ninove brengen je langs het geboortehuis van de man. Eind jaren twintig trekt hij de wijde wereld in. “Eerst 25 jaar in Congo in de Kasaï en dan ook nog tien jaar in Polambakkam in India”, zegt Wilfried Smesman van het Dr. Hemerijckxcomité. “Ook daarna is hij een globetrotter gebleven. Overal ter wereld is hij gaan verkondigen hoe de ziekte lepra bestreden moest worden.”

Vooral de 'klinieken onder de bomen' van Hemerijckx, waarbij het medisch personeel tot bij de patiënt komt en niet omgekeerd, zijn baanbrekend. Het principe wordt vandaag wereldwijd toegepast. In 1965 belandt Hemerijckx in Grimbergen, waar zijn gezin dan al ruim twintig jaar woont. In 1969 wordt hij er ook begraven. Zijn standbeeld werd enkele jaren geleden verplaatst naar zijn woning aan de Kerkeblokstraat.

Met een Hemerijckx Youth Day nu zondag in Ninove wil het comité het pionierswerk levend houden. Want de dokter kan een bron zijn voor de jeugd van vandaag. “Ik geloof dat de jeugd heel bekommerd is om het klimaat, om de gezondheid, om een betere wereld. Met kleine stapjes kunnen we dingen doen. We vertrekken om half twee op het Hemerijckxplein, iedereen die wil komen meewandelen is welkom”, besluit Smesman.