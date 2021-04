Corona of niet, kinderen amuseren zich tijdens Buitenspeeldag

Een Buitenspeeldag zoals andere jaren werd het uiteraard niet. Doorgaans gaat de Buitenspeeldag in Herne door in het Dominicanessenklooster, maar dit jaar wordt er op verschillende plekken gespeeld. Eén bubbel speelt in het klooster, anderen trekken naar het kaatsplein in Kokejane of de Wippewei in Sint-Pieters-Kapelle. In totaal zijn er in Herne zes bubbels met spelende kinderen. Op de verschillende locaties nemen jeugdverenigingen de organisatie in handen. Een sfeerverslag zie je vanavond in ons Nieuws.