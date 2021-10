Covid Safe Ticket wordt verplicht voor bezoek aan woonzorgcentra

De coronapas zou alleen voor de bezoekers zijn van een woonzorgcentrum, niet voor het personeel. “Ik zie dat we ook in de woonzorgcentra met stijgende cijfers en uitbraken zitten”, zei Wouter Beke in een interview met De Zevende Dag. “Voor het personeel kijken we vooral naar de verplichte vaccinatie.” Verschillende zorgkoepels vroeger eerder al om de invoering van zo’n coronapas. Of ook Vlaamse gemeenten met een Covid Safe Ticket mogen werken, blijft afwachten.

Verschillende burgemeesters in de Vlaamse Rand willen een coronapas invoeren om evenementen en het bezoek aan horeca of sportinfrastructuur veilig te laten doorgaan. Ook Open VLD en CD&V pleit voor de mogelijkheid om een coronapas in te voeren, maar de regering wacht voorlopig af. “De lokale besturen kunnen altijd bijkomende maatregelen nemen. Maar dat doen ze in overleg met de gouverneur”, besluit Beke.