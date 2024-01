Crisiscel Vlaams-Brabant volgt wateroverlast op de voet op: “Waakzaamheid blijft geboden”

Vanochtend zat provinciegouverneur Jan Spooren samen met de waterbeheerders burgemeesters van Liedekerke, Ternat, Affligem, Lennik, Galmaarden, Herne en Londerzeel. In Liedekerke is een provinciaal verdeelpunt voor zandzakjes ingericht. “De komende uren zijn moeilijk te voorspellen. Waakzaamheid blijft dan ook geboden”, zegt Spooren, die zijn medeleven betuigt aan de getroffen gemeenten en inwoners.

Uit het crisisoverleg blijkt dat de voornaamste problemen zich momenteel nog situeren in Affligem en Londerzeel, waar de waterpeilen nog kritiek zijn en men zich voorbereid op mogelijke evacuaties. “Eén gezin in de Kleinedries heeft vrijwillig gevraagd om geëvacueerd te worden”, zegt Herman Steppe, schepen in Affligem. “We hebben controles uitgevoerd op de andere kritieke punten, maar de bewoners daar kunnen voorlopig in hun woning blijven. En dat willen ze ook.” De gemeente vraagt ook om de getroffen omgeving te vermijden. "Verkeer zorgt voor kolkende bewegingen van het water, wat voor de getroffen huizen nog meer schade aanricht."

Ook in Londereel is de situatie nog altijd kritiek. “De Groene Long in Londerzeel centrum is omwille van veiligheidsredenen afgesloten. Ook daar staat het water hoog”, laat de gemeente weten. “Enkele woningen in de Maldersesteenweg worden bedreigd door het water. De brandweer volgt de situatie nauw op en helpt de bewoners.” Heel wat straten zijn er onder water gelopen. In Liedekerke staat onder meer de stationsomgeving onder water, in Roosdaal is de Weerstanderskaai en omliggende weilanden overspoeld, volgens de buurtbewoners omdat terugslagkleppen niet werken. Het water van de Dender staat er bijzonder hoog.

In Herne lijkt de toestand zich te stabiliseren. “Het goede nieuws is dat het water stilletjes maar gestaag verder wegtrekt. Er wordt nog tussen de 5 à 15 liter voorspeld tot middernacht. Met de opgebouwde buffercapaciteit moet dit voldoende zijn om bijkomende overlast te vermijden”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Het minder goede nieuws is dat de spoorwegovergang intussen opnieuw defect is en er geen doorgang mogelijk is langs de Edingsesteenweg.” Ook in buurgemeente Galmaarden is de situatie onder controle. Een ouder koppel werd wel geëvacueerd en ondergebracht bij familie. Ook in Lennik, Merchtem en Opwijk is er wateroverlast. Vervoersmaatschappij De Lijn laat weten dat door de afgesloten straten enkele buslijnen verstoord zijn, vooral in Ternat, Liedekerke en Affligem.

Aan het crisisoverleg vanochtend nam ook weerman David Dehenauw deel. “Gedurende de dag en vannacht kunnen lokaal nog enkele buien vallen, daarna wordt het droger. De precieze locatie en intensiteit is moeilijk te voorspellen. Waakzaamheid voor de komende dag blijft dus geboden”, klinkt het. “Om de wateroverlast het hoofd te kunnen bieden werd een provinciaal verdeelpunt voor zandzakjes ingericht in Liedekerke, waar de Civiele Bescherming extra zandzakjes onderbrengt.”

Ook de niet getroffen gemeenten in Vlaams-Brabant bieden hun zandzakjes aan uit solidariteit. “De brandweer is nog altijd in de weer. De brandweer heeft sinds gisteren bijna 500 noodoproepen ontvangen, waarvan zo’n 350 voor de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Het gaat hierbij om interventies in kader van wateroverlast maar ook om oproepen voor stormschade door de hevige wind. Daarnaast werkt de brandweer volop aan het verstevigen van dijken. Politie en medische diensten volgen de situatie eveneens mee op”, zegt Jan Spooren.