Op stap in Vilvoordse wijk Houtem: “Verloedering is onaanvaardbaar”

Maar volgens El Boudaati moet het nieuwe stadsbestuur sneller reageren, want volgens hem groeit de frustratie, onzekerheid en het gevoel van onveiligheid bij de buurtbewoners. “Wat ik aantrof in Houtem is ronduit onaanvaardbaar: gevaarlijke materialen op kinderhoogte, overgroeide en gebarsten voetpaden, verloedering van het groen en een stadsbestuur dat met de vinger wijst naar de bewoners in plaats van verantwoordelijkheid te nemen. Als er iets misloopt, is het altijd de fout van de bewoners. Zelfs bij kapotte liften in de Parkstraat beweert men dat het ligt aan bewoners die op de verkeerde knopjes zouden drukken.”

De stad Vilvoorde wijt de problemen met de lift deels aan vandalisme, maar zegt dat ook daar werk van wordt gemaakt. El Boudaati blijft aandringen op concrete maatregelen, met onder meer een wijkconciërge die het reilen en zeilen in de wijk tijdig rapporteert aan het stadsbestuur. “We zijn het idee zeker genegen, maar een wijkconciërge kost ook heel wat geld”, reageert Paredis. “We zullen het voorstel onderzoeken en kijken of het in de meerjarenbegroting past, maar daar zal zeker een subsidie tegenover moeten staan.”