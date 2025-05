Eerste schepen in Merchtem, Julie Asselman, neemt onverwacht ontslag: “Nieuwe professionele uitdaging”

“Politiek werd me met de paplepel ingegeven”, zegt Julie Asselman. “Ik ben een liberaal in hart en nieren. Mijn vader Luc was schepen, mijn oom Eddie burgemeester en later werd mijn mama Maggie minister. Op mijn vijftiende werd ik actief bij Jong VLD Nationaal, en sindsdien ben ik altijd nauw betrokken gebleven bij Open VLD, ik voerde sinds 2012 campagnes.”

Julies moeder Maggie De Block werd nationaal voor de liberalen een stemmenkanon en ook Julie haalde hoge scores, zowel op lokaal als nationaal vlak. “Ik vind politiek ongelooflijk boeiend”, legt de eerste schepen uit. “Je kan dingen in verandering zetten en burgers helpen. Ik heb het altijd met volle overtuiging – en meestal met veel plezier – gedaan. Onze Lijst van de Burgemeester (LVB) kreeg in oktober opnieuw de kans om samen met N-VA bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Ik had dit schepenambt heel graag verder gedaan. Maar enkele weken geleden kwam er onverwacht een opportuniteit die perfect aansluit bij mijn ervaring en juridische expertise. Ik koos hiervoor, maar dat betekent dat ik mijn politieke engagement niet kan voortzetten. Ik doe de dingen met volle overgave, en als ik iets doe, wil ik het ook écht goed doen. Een combinatie met mijn mandaat is dan ook niet haalbaar.”

Afscheid: eind dit jaar

Eind dit jaar legt Julie Asselman haar mandaat als schepen neer. Dat brengt enkele verschuivingen met zich mee binnen de gemeenteraad en het schepencollege. Zo zal Nathalie Hellinckx (LVB) vanaf januari 2026 de taken als schepen overnemen. Stefaan Van Den Eynde (LVB) zal vanaf januari de rol van gemeenteraadsvoorzitter op zich nemen. Joke Elpers (LVB) maakt zo haar intrede in de gemeenteraad, Carolien Smallegange (LVB) zal toetreden tot het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

“Ik wil duidelijk stellen dat ik nooit heb vastgehouden aan politieke macht”, zegt Julie Asselman nog. “Voor mij is politiek altijd een middel geweest, geen doel op zich, om mijn waarden te vertalen in beleid en onze gemeenschap vooruit te helpen. De intensiteit van de laatste campagne is wel vaak te persoonlijk geworden, gericht tegen mij en mijn familie. Ik maak nu ook tijd voor ons gezin en kinderen. Politiek is tijdelijk. Ik heb dat met volle overtuiging gedaan. Nu geef ik het fakkel door, maar ik ben wel trots op het werk dat we verzet hebben met deze ploeg”, aldus Asselman.